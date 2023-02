Uni Mannheim trauert um Altrektor Knut Borchardt

Mannheim. Der frühere Rektor der Universität, Knut Borchardt, ist tot. Wie die Universität in dieser Woche mitteilte, ist Borchardt am 5. Februar mit 93 Jahren verstorben. Der Ökonom war von 1966 bis 1967 Rektor - in die damals ein Jahr dauernde Amtszeit fiel die offizielle Ernennung der Wirtschaftshochschule zur Universität, die er verkündete. Nachdem 1969 das Rektorat im Streit um die neue Grundordnung geschlossen zurückgetreten war, ernannte das Land Borchardt außerdem für einige Wochen zum Amtsverweser für das Amt des Rektors. Anschließend wechselte er nach München, wo er bis zu seiner Emeritierung 1991 tätig war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Newsletter "Guten Morgen Mannheim!" - kostenlos registrieren

Borchardt erhielt das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und 1994 verlieh ihm die Universität die Ehrendoktorwürde, um seine Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zu würdigen. Borchardt war laut Mitteilung der erste deutsche Ökonom, der sich der in den USA entstandenen New Economic History verpflichtet fühlte, und wirtschaftshistorische Fragen mit modernen ökonomischen Modellen und Methoden zu beantworten versuchte. Nach seinem Wechsel nach München blieb Wirtschaftsgeschichte in der Mannheimer Volkswirtschaftslehre fest verankert. seko