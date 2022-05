Uni Mannheim sammelt Spenden für Forschende aus der Ukraine

Mannheim. Die Stiftung Universität sammelt Spenden für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Unterstützt werden sollen durch den Krieg in eine Notlage geratene Forschende, damit sie Arbeiten, etwa ihre Promotion, an der Uni Mannheim fortsetzen können, teilte die Universität mit. Aus dem Fonds würden zwölf Stipendien für maximal zwölf Monate finanziert. Diese Förderung umfasse neben einer einmaligen Reisekostenbeihilfe auch einen Mindestsatz an Hilfe, der für eine Basissicherung von Miete und Lebenshaltungskosten notwendig sei, sowie eine etwaige Zulage für Kinder. Spenden können hier überwiesen werden: DE25 7603 0080 0300 0153 17 mit dem Zweck „Ukraine Notfallfonds“.

