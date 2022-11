Uni Mannheim: Fach Psychologie bundesweit spitze

Mannheim. Gute Nachrichten für Studierende der Psychologie in Mannheim. In der aktuellen Studierendenbefragung für das Masterranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) erreicht das Mannheimer Fach Psychologie in allen Kategorien die Spitzengruppe. Das teilte die Universität in einer eigenen Pressemeldung mit.

Für das Ranking werden regelmäßig eingeschriebene Studierende befragt. Deren Urteil über die Mannheimer Psychologie fällt in den bewerteten Kategorien Allgemeine Studiensituation, Lehrangebot, Studienorganisation, Unterstützung im Studium, Betreuung durch Lehrende, Wissenschaftsbezug, Digitale Lehrelemente und Übergang zwischen Bachelor- und Masterstudium besser oder sehr viel besser aus (etwa bei Allgemeine Studiensituation, Lehrangebote und Betreuung) als im bundesweiten Durchschnitt.

Auch im Bereich Forschung erreicht das Fach Spitzenplatzierungen: Bei den Veröffentlichungen und den Forschungsgeldern pro Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler sowie den Zitationen pro Publikation und den Promotionen pro Professorin oder Professor ist die Mannheimer Psychologie führend.

Über 120 000 Studierende befragt

Das CHE-Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum. Über 120 000 Studierende an mehr als 300 Universitäten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden werden hierfür regelmäßig vom Centrum für Hochschulentwicklung befragt. An der Befragung für das aktuelle Masterranking, in dem neben dem Fach Psychologie auch die Ingenieurswissenschaften untersucht wurden, haben sich bundesweit knapp 10 000 Masterstudierende beteiligt.

