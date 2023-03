Uni Mannheim diskutiert Fragen der Klimakrise

Mannheim. Die Universität Mannheim startet am Donnerstag mit der US-amerikanischen Brandeis University die Gesprächsreihe „Transatlantic Climate Conversations“, in der Fragen der Klimakrise diskutiert werden sollen. Ab 17 Uhr spricht Christoph Bode, Lehrstuhlinhaber an der Mannheimer Fakultät für Betriebswirtschaftslehrer, mit seinem US-amerikanischen Kollegen Ben Gomes-Casseres über das Thema „Klimawandel und Unternehmen: Nachhaltige Allianzen und nachhaltiges Wirtschaften“. Das Gespräch findet wie alle in der Reihe auf Englisch statt und wird über Zoom übertragen. Interessierte können sich auf der Webseite der Brandeis University anmelden, teilt die Universität Mannheim mit.

Jedes Gespräch behandelt unterschiedliche Schwerpunkte der Klimakrise. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden Forschungsergebnisse vorstellen und diskutieren, wie wir die Herausforderungen des Klimawandels angehen, heißt in der Ankündigung.