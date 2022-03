Uni diskutiert über Europas Zukunft

Noch vor wenigen Wochen war es kaum vorstellbar, doch nun tobt seit mehr als 14 Tagen ein Angriffskrieg in Europa. Der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin entfachte Krieg gegen die Ukraine, einen souveränen Staat, sei auch ein Angriff auf die freiheitliche Demokratie als Idee, erklärt die Universität, die angesichts der Situation in Osteuropa an diesem Freitag eine Podiumsdiskussion zur Frage „Krieg in der Ukraine: Was bedeutet er für die Zukunft Europas?“ organisiert. Die Diskussion kann sowohl vor Ort als auch im Stream verfolgt werden, ist öffentlich und richtet sich ausdrücklich auch an Menschen, die nicht der Universität angehören.

Folgen für Sicherheit und Frieden?

Politologin Sabine Carey, Historiker Philipp Gassert, Ökonom Ernst-Ludwig von Thadden sowie der Leiter des städtischen Fachbereichs Arbeit und Soziales, Jens Hildebrandt, diskutieren ab 17 Uhr in der Aula des Schlosses im Ostflügel unter anderem über die Ursachen der jüngsten Entwicklungen in Europa und darüber, ob Frieden und Sicherheit auf dem Kontinent langfristig gefährdet sind. Die Diskussion ist bis 18.30 Uhr angesetzt.

Interessierte müssen sich im Vorfeld online anmelden. Während der Veranstaltung gilt bei einem Besuch die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht. seko