Ungewöhnliches Nashorn reist nach Darmstadt

Es musste sich nicht alleine auf den Weg machen. Restauratorin Lisa Anger war mit ihrem Kollegen Simon Sporenberg dabei. Sie haben es vorsichtig in die Vitrine gesetzt, fotografiert und protokolliert und sich verabschiedet – bis 17. Juli. So lange ist das Nashorn aus Frankenthaler Porzellan, ein ganz besonderer Kunstgegenstand aus der Sammlung des Schlosses, in Darmstadt zu sehen.

Ungewöhnliches Porzellanobjekt: das Nashorn. © SSG

„Tierisch gut! – Treue Freunde und wilde Biester aus drei Jahrhunderten“ heißt die Ausstellung im Prinz-Georg-Palais anlässlich des 300. Geburtstags von Prinz Georg Wilhelm von Hessen Darmstadt (1722–1782) in der Großherzoglich-Hessischen Porzellansammlung.

Deren Ausstellungsmacher hatten bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg nach dem Nashorn gefragt. „Sehr gerne“ unterstütze man die Kollegen, sagt Uta Coburger, die für Schloss Mannheim zuständige Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten. Das Konzept der Ausstellung sei „sehr schön und originell“, und das Mannheimer Nashorn werde „in bester Umgebung sein“, überzeugte sie sich. Dennoch habe man wie bei jeder Ausleihe „eine sehr sorgfältige Prüfung“ vorgenommen, zu den Sicherheitsbedingungen dort wie auch dazu, ob das Objekt aus restauratorischer Sicht die Reise vertrage, wie Transport und Verpackung laufen müssen.

Weltweit nur zwei Exemplare

Schließlich handelt es sich um ein ganz besonderes Exponat. Um 1770 hatte Kurfürst Carl Theodor das außergewöhnliche Porzellanobjekt in Auftrag gegeben. Daraufhin entwarf Hofbildhauer Peter Anton ein mächtiges Rhinozeros. Weltweit gibt es nur zwei Exemplare des Frankenthaler Nashorns. Zum einen das nun Verliehene und zum anderen ein zweites Modell mit aufsitzender Porzellanuhr. Dieses stellte der Kurfürst sogar in seinem Schlafzimmer auf, so sehr schätzte er das Schmuckstück. Es ist heute im Residenzmuseum München zu sehen.

Hergestellt wurden die Figuren in der kurfürstlichen Porzellanmanufaktur Frankenthal. 1755 zur Zeit von Kurfürst Carl Theodor gegründet, wurde sie bereits im Jahr 1800 wieder aufgelöst. Was in diesen wenigen Jahrzehnten in Frankenthal entstand, gehört zum Bedeutendsten der europäischen Porzellankunst.