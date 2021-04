Mannheim. In der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, haben Kriminelle von einer Baustelle in Käfertal eine Baggerschaufel gestohlen. Die Einbrecher drangen nach Auskunft der Polizei auf unbekannte Art und Weise auf das Baustellengelände in der Robert-Funari-Straße ein und entwendeten dort die 2,5 Meter breite und zwei Tonnen schwere Baggerschaufel.

Auf welche Weise die Schaufel von den Einbrechern abtransportiert wurde, ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal. Der Wert der Schaufel wurde mit rund 12 000 Euro angegeben.



Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/ 718 490 zu melden.