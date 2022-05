„Ungehalten Frauen“

In der Predigtreihe der Evangelischen Kirche Mannheim „Ungehaltene Predigten ungehaltener Frauen“ meldet sich die neue badische Landesbischöfin zu Wort. Wie die Kirche mitteilt, ist Heike Springhart am Sonntag (8. Mai) um 11 Uhr zu Gast in der Citykirche Konkordien und bringt das Thema „vor allem Anfang: die Erste“ mit.

Dass eine Frau gleichberechtigt das Pfarramt ausübt, gelte in der evangelischen Kirche längst als selbstverständlich, sei aber vor 50 Jahren ein großer Schritt gewesen. „Denn so lange ist es her, dass in Baden die erste Frau ordiniert wurde. Nun betritt am 8. Mai die erste Landesbischöfin Badens die Kanzel in der Citykirche“, so die Mitteilung.

Noch bis zum 5. Juni nimmt die Predigtreihe gesellschaftliche und biblische Themen in den Blick. Die nächsten Termine sind die Predigt „Ein Tempel. Von Frauen* Körpern und Kirchenbau“ am Sonntag, 15. Mai, mit Buga-Pfarrerin Nina Roller und der Taufgottesdienst unter dem Titel „Thekla – geh hin und lehre!“ mit Pfarrerin Ilka Sobottke am Sonntag, 22. Mai, jeweils 11 Uhr. red

