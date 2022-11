Ungefährliche Bombe

Bei Baggerarbeiten in der Max-Joseph-Straße in der Neckarstadt-Ost ist am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr eine etwa 15 Kilogramm schwere Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach einer ersten Bewertung von Fachleuten gehe von der Bombe keine Gefahr aus, teilte die Polizei mit. Die schnell mit einem Großaufgebot eingerichteten Sperrmaßnahmen konnten kurz nach 8 Uhr schon wieder auf ein Mindestmaß um die Fundstelle herum reduziert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst transportiere die Bombe ab. Eine zunächst veranlasste Räumung eines in der Nähe des Fundortes gelegenen Einkaufsmarktes wurde wieder zurückgenommen. mik

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1