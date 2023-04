„Ungebrochen solidarisch“ in Mannheim - DGB kündigt Demonstrationszug an

Mannheim. Unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ rufen der Kreisverband Mannheim/Rhein-Neckar des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften zur Teilnahme an der diesjährigen Kundgebung zum 1. Mai auf dem Marktplatz in Mannheim auf. Der Demonstrationszug startet um 10 Uhr vom Gewerkschaftshaus Mannheim und zieht über den Friedrichsring und die Planken in Richtung Marktplatz. Die anschließende Kundgebung wird durch den DGB-Kreisvorsitzenden Ralf Heller eröffnet. Hauptrednerin auf dem Marktplatz ist ab circa 11 Uhr Sylvia Bühler, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand und Leiterin des Fachbereiches Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft.

