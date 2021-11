Unfallverursacher flüchtet zwei Mal

Gleich zweimal innerhalb weniger Minuten soll er einen Unfall verursacht haben und dann geflüchtet sein. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Fahrer eines dunklen Kombi – mehr Hinweise gibt es derzeit nicht. Zunächst informierte ein 52-jähriger am Montag gegen 18.50 Uhr die Polizei, weil ihm ein anderer an einer roten Ampel in der Viehhofstraße aufgefahren war. Als der 52-Jährige Bilder machen wollte, flüchtete der Unfallverursacher. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Kurze Zeit später teilte ein weiterer Fahrzeughalter mit, dass ein Unbekannter seinen in der Krappmühlstraße geparkten Ford Mustang beim Vorbeifahren – entgegen der Fahrtrichtung – beschädigt hat und geflüchtet ist. Es entstand jeweils ein Schaden von 3000 Euro. Zeugen werden gesucht: 0621/174 33 10. pol/lok

