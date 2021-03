Bei einem Auffahrunfall im Wohlgelegen ist ein Sachschaden in Höhe von mehr als 15 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 22-Jähriger am Donnerstag gegen 22.45 Uhr mit seinem Mercedes AMG auf der linken Spur der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Zwischen Nebenius- und Liebigstraße soll ein Tier die Fahrbahn überquert haben. Der junge Mann bremste abrupt ab und wich nach rechts aus. Dabei stieß er mit dem Mercedes Coupé eines 21-Jährigen zusammen. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ihre Fahrer blieben unverletzt. Die Friedrich-Ebert-Straße wurde stadtauswärts für rund zwei Stunden gesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 0621/174 42 22 bei der Polizei zu melden. pol/sma