Unfallflüchtiger Lieferwagenfahrer mit 1,9 Promille in Mannheim unterwegs

Mannheim. Ein betrunkener 25 Jahre alter Lieferwagenfahrer hat am frühen Sonntagmorgen mehrere in der Mannheimer Innenstadt geparkte Autos touchiert und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der 25-Jährige gegen 4.25 Uhr zwei im Quadrat H3 abgestellte Fahrzeuge. Nachdem erste Fahndungsmaßnahmen ergebnislos verliefen, wurden zwei Polizeibeamten etwa eine Stunde nach dem Unfall auf einen verkehrsbehindernd geparkten unfallbeschädigten Lieferwagen unweit der Unfallörtlichkeit aufmerksam, in dessen Innenraum eine schlafende Person auf dem Fahrersitz lag.

Laut Polizeiangaben befand sich im Fußraum des Fahrers eine größere Menge hochprozentigen Alkohols. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-Jährige knapp 1,9 Promille Atemalkohol aufwies und dass das unfallbeschädigte Fahrzeug zur Unfallflucht in H 3 passte. Der Fahrer, der keine Fahrerlaubnis besitzt, musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht entgegen. Der durch die Unfälle entstandene Sachschaden beträgt etwa 2 000 Euro.