Unfallflucht zu Fuß in Mannheim – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Autofahrer mit französischem Kennzeichen ist mit einem parkenden Wagen in der Mannheimer Ackerstraße zusammengestoßen und zu Fuß geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge am Dienstag gegen 20.30 Uhr, wie der BMW mit französischem Kennzeichen mit einem dort geparkten Volvo zusammenstieß. Der Fahrer stieg mit einer Sporttasche aus dem Auto aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Riedfeldstraße, seinen Wagen ließ er beschädigt und unverschlossen zurück. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am anderen Fahrzeug auf rund 5000 Euro.

Der Zeuge beschrieb den Unfallverursacher folgendermaßen: männlich, ungefähr 1,70 Meter groß und hatte einen Schnauzer. Der Unfallfahrer trug eine graue Kappe und einen dunklen Pullover mit rotem Emblem. Gegen ihn wird derzeit wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621 3301 0 zu melden.