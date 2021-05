Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Freitag hat sich gegen 20.30 Uhr im Bereich Friedrichsring, Höhe T 6, ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, musste die 26-jährige Fahrerin eines Opels im Bereich der Ampel verkehrsbedingt anhalten. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Ford Ka mit HD-Kennzeichen fuhr auf den Opel auf und setzte seine Fahrt unvermittelt, über den Radweg an ihr vorbei, fort. Die Fahrerin des Opel und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen des verursachenden Autos als gestohlen gemeldet ist. Den Fahrer des Ford Ka beschreibt die Polizei wie folgt: „Dunkle Haare, Pferdeschwanz, südländisches Aussehen“. Hinweise an 0621/174 4222. red/pol

