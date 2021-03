Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit Fahrerflucht am Samstagmorgen in der Frankenthaler Straße. Ein unbekannter Fahrer war gegen 6.20 Uhr mit seinem Sattelzug in Richtung Sandhofen unterwegs gewesen. In Höhe der Zufahrt der L 597 wollte er auf die rechte Spur wechseln, übersah dabei einen Ford und stieß mit ihm zusammen. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach weiter. Der Ford-Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock, er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Auto musste abgeschleppt werden, den Schaden schätzen Experten auf rund 10 000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr laut Zeugen eine Sattelzugmaschine mit weißem oder grauem Auflieger, Hinweise an Telefon 0621/77 76 90. scho/pol