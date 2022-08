Unfallflucht in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Das Fahrzeug einer Frau in Mannheim-Käfertal ist am Mittwochnachmittag beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, parkte die Frau ihren Fiat in der Ladenburger Straße, zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr, entgegen der Fahrtrichtung. Als diese zu ihrem Fahrzeug zurückkam, wies dieses Beschädigungen über die gesamte Beifahrerseite auf. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/71849-0 zu melden.