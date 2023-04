Unfallflucht in Mannheim: 15-Jähriger angefahren und verletzt

Mannheim. Ein Unbekannter hat bei einem Unfall am Samstagabend in Mannheim einen 15-Jährigen Radfahrer angefahren und verletzt – und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, stieß der Autofahrer gegen 18.15 im Einmündungsbereich U 6 / Friedrichsring mit dem Jugendlichen zusammen. Dort beobachtete ein Zeuge, dass der VW-Fahrer in den Friedrichsring einbog und hierbei die Vorfahrt des Jungen missachtete. Beim Aufprall stürzte der 15-Jährige über sein Lenkrad und verletze sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, er fuhr einen grauen VW und hatte einen männlichen Beifahrer mit dabei. Der 15-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 4222 zu melden.