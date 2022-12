Unfallflucht in der Mannheimer Neckarstadt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein Totalschaden und fünf beschädigte Pfosten - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag in Mannheim-Neckarstadt, bei dem der Verursacher flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, wich in der Friedrich-Ebert-Straße ein 54-jähriger Autofahrer gegen 10.30 Uhr einem bislang unbekannten Opel-Fahrer aus. Dieser wechselte unachtsam die Fahrspur. Der 54-Jährige konnte einen Direktzusammenstoß verhindern, stieß dabei aber mit dem Bordstein und in Folge mit fünf Pfosten zusammen. Sein Wagen erlitt dabei Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Opel Kombi weiter. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621 71849 zu wenden.

