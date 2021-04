Unfallflucht – hoher Sachschaden

Jungbusch. Wohl beim rückwärts Rangieren hat ein Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Unfall im Jungbusch verursacht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Unbekannte richtete bei einem am Fahrbahnrand geparkten Audi A5 in der Akademiestraße einen Sachschaden von etwa 5000 Euro an und flüchtete anschließend vom Unfallort. Der Audi wurde so sehr beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für den Unfall: 0621/1 25 80.

