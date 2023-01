Mannheim. Am Samstag ist ein Fahrer in Mannheim von der Unfallstelle geflogen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein VW Golf zwischen 8.00 und 20.00 Uhr auf dem Parkplatz in der Spreewaldallee durch einen bislang unbekannten Pkw beim Ausparken beschädigt.

Danach soll der Unfallverursacher geflüchtet sein. Der Golf wurde hierbei an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621/174-4222.