Unfallflucht auf der B 38 bei Mannheim – Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein 37-jähriger hat im Nachhinein einen Unfall mit Unfallflucht am Samstagmorgen auf der B 38 bei Mannheim gemeldet – die Polizei fahndet nun nach dem Täter. Nach Angaben der Polizei soll sich der Unfall kurz nach 10 Uhr ereignet haben. Der 37-Jährige Fahrer eines Citroen C3 mit KA-Kennzeichen war auf der B 38a in Richtung in Richtung MA-Feudenheim unterwegs und gab an, an der Abfahrt zur B 36/Ludwigshafener Straße von einem unbekannten Autofahrer geschnitten worden sein.

Um einen Unfall zu vermeiden, bremste der 37-Jährige voll ab, geriet deshalb auf regennasser Straße ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der Verursacher setzte seine Fahrt über die Abfahrt in Richtung B 36 ohne anzuhalten fort.

Der 37-Jährige fuhr weiter und erstattete später Anzeige über die Online-Plattform der Polizei. Den Schaden an seinem Fahrzeug schätzt er auf rund 5000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Rheinau unter der Rufnummer 0621 876620 in Verbindung zu setzen.