Unfallflucht am Mannheimer Luisenring – Polizei sucht nach Zeugen

Mannheim. Ein unbekannter Sattelzugfahrer hat am frühen Mittwochabend einen Verkehrsunfall am Mannheimer Luisenring verursacht und anschließend Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der LKW-Fahrer gegen 19.30 Uhr auf der linken Spur im Luisenring, als er beim Abbiegen in die Seilerstraße eine 56-jährige Autofahrerin, die auf der rechten Spur unterwegs war, übersah.

Durch den Zusammenstoß entstand ein enormer Schaden. Bei dem Sattelzug handelt es sich um ein weißes Fahrzeug mit einem weißen Aufbau und einer roten Aufschrift. Möglicherweise war das Gespann mit einem ausländischen, eventuell polnischen Kennzeichen versehen.

Zeugen werden gebeten, sich an die Unfallfluchtermittler der Verkehrspolizei Mannheim unter Rufnummer 0621/174-42 22 zu melden.