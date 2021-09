Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn ist ein Radfahrer am späten Sonntagnachmittag in Mannheim-Oststadt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trug sich der Unfall auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Fernmeldeturm am Hans-Reschke-Ufer gegen 17.15 Uhr zu. Aktuell befinden sich sowohl Feuerwehr als auch Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Zum Unfallhergang ist noch nichts bekannt.

