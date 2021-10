Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim. Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in Mannheim sind am Freitagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte gegen 16 Uhr eine 20-jährige Autofahrerin von der Casterfeldstraße an der Einmündung zur Friedelsheimer Straße nach links abbiegen.

Hierbei übersah die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Die 20-Jährige und ihre Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug und der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von rund 17 000 Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, war der Straßenbahnverkehr bis etwa 16.45 Uhr beeinträchtigt.