Unfall zwischen Lkw und Straßenbahn mit acht Verletzten – Bahnlinie 1 gesperrt

Mannheim-Casterfeld. Im Stadtteil Casterfeld hat sich am Dienstag gegen 7.40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn mit insgesamt acht Verletzten ereignet. Die Straßenbahn ist beim Unfall entgleist. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, wurden sieben Personen leicht und eine Person mittelschwer verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Kliniken transportiert. Der Unfallort befindet sich auf der Neckarauer Straße in Höhe Dannstadter Kreuz an der Auffahrt zur B38a.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktuell ist die Bahnlinie 1 wegen des Unfalls zwischen den Haltestellen Rheinau Karlsplatz und Krappmühlstraße in beiden Richtungen gesperrt. Dies teilte die rnv in einer Pressemeldung mit. Auf der Strecke werden die Haltestellen Hochschule, Lettestraße, Voltastraße, Neckarau Bahnhof und Friedrichstraße indessen von Bussen als Schienenersatzverkehr (SEV) angefahren. Um Fahrzeugkapazitäten für den SEV entlang der Sperrung zu schaffen, wurde die Buslinie 63 vorübergehend durch Taxis ersetzt. Die Haltestellen Isarweg, Dannstadter Straße und Sandrain können in beiden Fahrtrichtungen aufgrund der Sperrung auch durch den Schienenersatzverkehr nicht bedient werden.

Weitere Informationen zum Unfallverlauf liegen derzeit noch nicht vor.