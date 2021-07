Unfall zwischen Lkw und Auto - Zeugen gesucht

Mannheim. Am Freitagvormittag ist es gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Helmut-Kohl-Straße/Landteilstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Peugeot gekommen. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, dürfte der 61-jährige Lkw-Fahrer die Ampel an der Kreuzung bei Rot überfahren haben. Nach Angaben der 35-jährigen Peugeot-Fahrerin will sie von der Landteilstraße bei Grün in die Kreuzung gefahren sein.

Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen der Unfallbeteiligten werden unabhängige Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zu den Ampelschaltungen machen können. Von besonderer Bedeutung dürften dabei die Aussagen mehrerer Autofahrer sein, die neben der Peugeot-Fahrerin ebenfalls von der Landteilstraße in die Helmut-Kohl-Straße einbogen.

Alle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefonnumer 0621/833970 in Verbindung zu setzen.

