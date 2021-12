Unfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Straßenbahn in Mannheim - eine Person verletzt

Mannheim. Ein E-Scooter-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt mit einer Straßenbahn kollidiert. Bei dem Unfall gegen 16 Uhr auf dem Friedrichsring in Höhe zur Einfahrt der Planken wurde nach ersten Angaben der Polizei eine Person verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, lag eine Person unter der Straßenbahn, als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle in der Nähe des Wasserturms eintrafen. Der oder die Geschädigte sei jedoch nicht eingeklemmt gewesen. Um die Person zu befreien, wurde die Bahn von der Feuerwehr und dem Notfalldienst der RNV nach hinten bewegt. Die Person wurde im Anschluss dem Rettungsdienst und Notarzt übergeben. Fahrer und Fahrgäste in der Bahn wurden nach weiteren Angaben der Feuerwehr nicht verletzt.

Wegen der Arbeiten an der Unfallstelle können laut Polizei Verkehrsbehinderungen und Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr entstehen.