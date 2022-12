Unfall unter Drogeneinfluss in Mannheim Quadraten - Fahrerin flüchtet

Mannheim. Eine 24-Jährige hat am Freitagabend unter Dorgeneinfluss einen Auffahrunfall in Mannheim verursacht, bei dem eine 37-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Polizeiangaben zufolge wollte die junge Frau gegen 18 Uhr im Quadrat Q3 einparken und übersah dabei die neben ihr fahrende Radfahrerin. Nach dem Unfall flüchtete die 24-jährige Fahrerin von der Unfallstelle.

Die Beifahrerin wartete an der Unfallstelle auf die eintreffende Polizei. Als die Polizistinnen und Polizisten sich nach der Fahrerin erkundigten, gab die Beifahrerin die Personalien einer anderen Frau an, verstrickte sich dabei aber in Widersprüche und rief kurz darauf die tatsächliche Unfallverursacherin an. Die Streife stellte fest, dass die 24-jährige Fahrerin keinen Führerschein hatte, allerdings eine geringe Menge Marihuana und Kokain mit sich führte.

Ein Drogentest auf der Polizeiwache ergab schließlich ein positives Ergebnis auf den Wirkstoff THC. Gegen die 24-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss, Drogenbesitzes und Unfallflucht ermittelt. Da sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sie sich auch wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten.