Vermutlich überhöhte Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Unfall, den ein 36-Jähriger auf der Lindenhofstraße am Glücksteinquartier verursacht hat. Wegen seines Tempos, so die Polizei, kam der Mann in der Nacht auf Freitag ohne Fremdeinwirkung von der Straße ab. Dabei beschädigte er ein Straßenschild und sein Auto, an dem Totalschaden entstand. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Weil ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 0,66 Promille ergab, wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 36-Jährige wieder nach Hause – allerdings zu Fuß. Auf ihn kommt jetzt eine Anzeige zu, weil er einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht hat. Ein Fahrzeug darf er vorerst nicht mehr führen. pol/lok