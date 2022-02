Unfall nach Sekundenschlaf auf der A6

Mannheim. Eine Frau ist am Montagmittag auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn am Steuer eingenickt und hat einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verlor sie zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und Mannheim die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem anderen Auto. Die 64-Jährige sei auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs gewesen, nach rechts abgekommen und habe das andere Auto auf dem mittleren Fahrstreifen seitlich gerammt. Die Frau und die 25 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos blieben unverletzt und konnten ihre beschädigten Fahrzeuge auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Diese waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

