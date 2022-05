Unfall mit zwei Verletzten - 39-Jähriger mit zwei Promille flüchtet

Mannheim. Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend einen Verkehrsunfall in Mannheim verursacht und ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei fuhr der 39-Jährige einer Autofahrerin auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke in Richtung Mannheim auf. Die 25-Jährige und ihre 21-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der 39-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle und meldete erst im Nachhinein der Polizei, dass sein Fahrzeug bei einem Unfall beschädigt worden sei und sich der Unfallbeteiligte entfernt habe. Die Beamten stellten bei dem Mann einen Alkoholwert von 2 Promille fest und identifizierten sein Fahrzeug als das unfallverursachende Fluchtfahrzeug.

Der Sachschaden wird insgesamt auf 21.000 Euro geschätzt. Der 39-Jährige wird als Unfallverursacher angenommen und musste seinen Führerschein abgeben.