Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall mit einer Mannheimer Straßenbahn ist eine 86 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stolperte die 86-Jährige ersten Ermittlungen zu Folge gegen 17.30 Uhr mit den Beinen in den Gleisbereich der Rheingoldstraße. Die Frau kollidierte dann mit einer einfahrenden Straßenbahn der Linie 3 und verletzte sich hierbei leicht an den Beinen. Zur Versorgung der Verletzungen wurde die 86-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Die 20 Jahre alte Straßenbahnfahrerin erlitt in Folge der Kollision einen leichten Schock. Keine weiteren Personen verletzten sich. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Rheingoldstraße zu leichten Verkehrsbehinderungen.