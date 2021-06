Unfall mit hohem Sachschaden

Zwei Autos, die nicht mehr fahrtüchtig sind, und ein Sachschaden in Höhe von fast 40 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Rheinau. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 34-jähriger Mann gegen 17 Uhr mit seinem BMW auf der Relaisstraße in Richtung Karlsplatz unterwegs. Als er links in die Otterstadter Straße abbiegen wollte, verringerte er sein Tempo, bog dann aber ab, ohne auf einen entgegenkommenden Audi zu achten – es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verursacher des Unfalls sowie der 30-jährige Fahrer des Audi kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Durch den BMW wurden allerdings die Gleise der Straßenbahn blockiert, wodurch der Bahnverkehr vorübergehend in beiden Richtungen unterbrochen war. pol/lok

