Unfall mit Fahrerflucht in Mannheim-Waldhof - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim-Waldhof ist eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß ein 54-jähriger Fußgänger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Kreuzung Speckweg / Hessische Straße mit einem weißen Auto zusammen. Der Autofahrer, der den Speckweg in Richtung Waldhof-Taunusplatz befuhr, entfernte sich vom Unfallort, ohne seiner Feststellungstellungspflicht nachzukommen. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/777 690 zu melden.