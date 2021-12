Unfall mit einem schwer verletzten Fahrer auf B36 bei Mannheim

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 36 bei Mannheim ist ein bislang nicht näher bekannter Autofahrer am späten Sonntagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach links von der Straße ab. Anschließend stieß er mit der Mittelleitplanke zusammen, von der er nach rechts gestoßen und schließlich an der rechten Schutzplanke zum Stehen kam. Dabei wurde die Fahrertür versperrt, weshalb die Feuerwehr diese öffnen musste. Der Fahrer kam mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit. Bis 23 Uhr war der Bereich zwischen der Abfahrt Relaisstraße und Mannheim-Rheinau voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4222 zu melden.

