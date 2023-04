Mannheim. Ein Auto ist am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, in der Mannheimer Mittelstraße mit einer E-Scooter-Fahrerin zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau bei dem Unfall verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des Einsatzes der Rettungskräfte wurde der Straßenbahnverkehr kurzzeitig umgeleitet. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Mittelstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1