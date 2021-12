Mannheim. Ein Sprinter ist am Dienstagmorgen im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt gegen ein Auto gekracht. In Folge dessen wurde das Fahrzeug in der Ludwig-Jolly-Straße gegen ein weiteres Auto geschoben, teilte die Polizei mit. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden zwei Personen verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau bis zur Jungbuschbrücke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1