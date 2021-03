Mannheim. Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagmittag im Stadtteil Jungbusch ereignet. Ein 27-jähriger Mann war laut Polizeimeldung gegen 11.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Hafenstraße in Richtung Neckarvorlandstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Böckstraße sah er auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine freie Parklücke. Um in diese Lücke einzuparken, wendete er sein Fahrzeug. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 72-jährigen Renault-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault des 72-Jährigen nach rechts geschleudert und prallte gegen einen am Taxihalteplatz stehenden Mercedes. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Hafenstraße halbseitig in Fahrtrichtung Parkring gesperrt. Es ergaben sich hierdurch jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

