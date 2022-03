Unfall mit drei Autos

Die Verursacherin eines Unfalls in der Steubenstraße auf dem Almenhof ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall involviert, der Gesamtschaden auf rund 55 000 Euro geschätzt. Warum die Frau am Mittwoch gegen 11.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Dabei kollidierte sie mit einem geparkten Jeep, der durch den Zusammenstoß außerdem auf einen davor geparkten VW geschoben wurde. Die Kollision war so heftig, dass der Corsa der Unfallverursacherin nach dem Aufprall nach links kippte und dadurch zum Stehen kam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Fahrzeug der 45-Jährigen sowie der Jeep mussten abgeschleppt werden. Es kam nach dem Unfall noch zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, weil Betriebsstoffe ausgetreten waren und die Fahrbahn von einer Fachfirma gereinigt werden musste. Der Verkehrsunfalldienst sucht Zeugen: 0621/174 42 22. pol/lok

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2