Unfall mit Bahn ohne Verletzte

Eine junge Autofahrerin hat am Montagabend einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte die 21-Jährige von der Möhlstraße die Viehofstraße am unbeschrankten Bahnübergang überqueren und überfuhr gegen 21.35 Uhr eine rote Ampel. Warum, sei noch unklar. Die 21-Jährige, die bereits auf den Schienen stand, bemerkte ihren Fahrfehler und versuchte noch auszuweichen, als gleichzeitig eine Straßenbahn an die Kreuzung fuhr – der Zusammenstoß war allerdings nicht mehr zu verhindern. Die junge Frau sowie ihre Beifahrerin und der 53-jährige Straßenbahnfahrer blieben unverletzt, die Straßenbahn beförderte zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Wegen eines Reifenschadens an ihrem Auto konnte die Frau zunächst nicht weiterfahren. Polizisten des Oststadtreviers halfen der 21-Jährigen schließlich beim Reifenwechsel, damit sie weiterfahren konnte. Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens.

Mann schwer verletzt

Bereits am Montagmorgen war ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus schwer verletzt worden (wir berichteten online). Laut Polizei überquerte der 56-Jährige gegen 7.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle „Vogelstang-Center“ auf der Fußgängerquerung die Gleise. Dabei wurde er von einem Linienbus erfasst und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Auskunft der Ärzte war sein Zustand zu diesem Zeitpunkt ernst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei trug der Mann keinen Fahrradhelm. Die Fahrerin des Busses blieb unverletzt. Fahrgäste kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Der Busverkehr auf der Linie war während der Unfallaufnahme unterbrochen. pol/aph/lok