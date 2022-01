Unfall löst Kettenreaktion aus - insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt

Mannheim. Ein Verkehrsunfall auf der B 38a in Mannheim hat am Donnerstagmorgen eine Kettenreaktion mit zwei Folgeunfällen ausgelöst. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, übersah ein 60-jähriger Autofahrer auf Höhe des Autobahnkreuzes Mannheim beim Fahrstreifenwechsel einen links neben ihm fahrenden Wagen, sodass es zur Kollision kam.

In der weiteren Folge musste ein dahinter fahrender BMW verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Autofahrer realisierte dies zu spät und fuhr mit seinem Chevrolet dem BMW auf. Schließlich konnte die dahinter befindliche 37-jährige Fahrerin eines Tesla ebenfalls nicht mehr abbremsen, wollte jedoch noch nach links ausweichen. Dabei fuhr sie zwischen dem Chevrolet und den linken Leitplanken hindurch, stieß dabei aber sowohl gegen den Chevrolet als auch gegen die Leitplanken.

Der Tesla der 37-Jährigen sowie der Chevrolet mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 25 000 Euro. Während der Unfallaufnahme waren der mittlere und linke Fahrstreifen blockiert. Hierdurch ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.