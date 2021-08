Unfall in Mannheim-Neckarau durch übersehende rote Ampel

Mannheim. Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Mannheim-Neckarau eine rote Ampel übersehen und in der Folge einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 21-Jährige von der Casterfeldstraße auf die B38a in Richtung Feudenheim ab, als er gegen 6.30 Uhr in der Auffahrt eine rote Ampel missachtete und in die Kreuzung fuhr. Dabei übersah der 21-Jährige einen aus Neckarau kommenden 34-jährigen Autofahrer. Der 34-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro.

