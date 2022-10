Unfall in Mannheim: Kontrolle über Wagen verloren und gegen Leitplanke geprallt

Mannheim. Ein Autofahrer hat in Mannheim am Mittwochmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen die Leitplanke geprallt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 8.15 Uhr in Höhe der Auffahrt zur B 38a in Fahrtrichtung Neckarau. Dabei verursachte der 25-Jährige einen geschätzten Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Wie sich im Rahmen der Unfallermittlungen herausstellte, waren die Reifen des Wagens stark abgefahren. Ob der Reifenverschleiß aber tatsächlich unfallursächlich war, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Fahrzeug des 25-Jährigen, der unverletzt blieb, wurde daraufhin abgeschleppt.

