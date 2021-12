Unfall in der Schwetzingerstadt - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim. Bei einem Unfall in der Mannheimer Schwetzingerstadt am späten Samstagnachmittag sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierten im Kreuzungsbereich der Augustaanlage zur Seckenheimer Straße zwei Fahrzeuge. Die Verletzten wurden vor Ort versorgt, eine Einlieferung in eine Klinik war nicht notwendig.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweilig zu Verkehrsbeeinträchtigungen, auch der Straßenbahnverkehr war kurzzeitig unterbrochen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.