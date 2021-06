Mannheim. Bei einem Unfall in Mannheim am Dienstagnachmittag hat sich eine Person verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei waren drei Fahrzeuge an dem Unfall gegen 15 Uhr in der Hafenbahnstraße im Stadtteil Luzenberg beteiligt.

Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Hafenbahnstraße wurde aufgrund des Unfalls voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Arbeiten vor Ort dauern an.