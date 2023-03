Unfall im Mannheimer Jungbusch mit sieben beteiligten Fahrzeugen - Verursacher flüchtig

Mannheim. Nach einem Unfall im Mannheimer Stadtteil Jungbusch sucht die Polizei nun nach dem flüchtigen Verursacher. Am späten Samstagabend, gegen 23.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Mercedes in der Hafenstraße aus bislang ungeklärter Ursache zunächst in einen Mini-Cooper, der durch die Wucht des Aufpralls fünf weitere Fahrzeuge aufeinander schob. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 50 000 Euro.

Der Unfallverursacher sowie sein Beifahrer entfernten sich nach Polizeiangaben im Anschluss fußläufig von der Unfallörtlichkeit, was durch Zeugen beobachtet werden konnte. Mindestens einer der Flüchtigen hatte eine blutende Platzwunde. Ansonsten wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Die beiden Männer können lediglich wie folgt beschrieben werden: Beide etwa 1,80 Meter groß, ein Mann trug eine beige, der andere eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744222 bei der Polizei zu melden.