Unfall im Kreuzungsbereich - Zwei Personen schwer verletzt

Mannheim-Feudenheim. Bei einem Unfall sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen in Mannheim-Feudenheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, passierte der Unfall gegen 15 Uhr. Eine 28-Jährige fuhr von der Siebenbürger Straße kommend, trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich zur Banater Straße ein. Dabei stieß die VW-Fahrerin mit einer 56-Jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen, die von der Ilvesheimer Straße in Richtung Feudenheimer Straße fuhr. Die 28-jährige Unfallverursacherin wurde nach dem Zusammenstoß mit ihrem VW über eine Verkehrsinsel geschleudert und kam wenige Meter weiter zum Stehen. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls an einen Ampelmast geschleudert. Die Frauen wurden schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund von ausgelaufenen Fahrzeugflüssigkeiten musste die Straße im Nachgang gereinigt werden.

