Unfall endet glimpflich

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw auf der B 38a am Freitagabend musste ein Motorradfahrer mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Wie die Polizei mitteilte, seien bei den anschließenden Untersuchungen leichtere Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen festgestellt worden.

Zuvor habe der Motorradfahrer an der Ausfahrt zur A 656 in Fahrtrichtung Mannheim-Mitte einem Lkw-Fahrer die Vorfahrt genommen. Beim folgenden Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro, am Lkw von 1500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. red