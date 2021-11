Mannheim. Eine Autofahrerin ist am Dienstnachmittag in Mannheim mit ihrem Fahrzeug gegen einen Oberleitungsmast geprallt. Nach ersten Angaben eines Mitarbeiters vor Ort ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr in der Röntgenstraße in Höhe der Alten Brauerei. Die Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Näheres ist nicht bekannt.

